فيديو يكشف اللحظات الأولى لحادث قطار مصر

تداول مصريون فيديو تم التقاطه من كاميرا مراقبة بمحطة القاطرات الرئيسية برمسيس بقلب العاصمة القاهرة للحظات الأولى لحادث القطار الذي وقع صباح الأربعاء، وأسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين.

وكشف الفيديو اندفاع الجرار الخاص بالقطار وبسرعة جنونية ليصطدم بالرصيف رقم 6 ويطيح بالمارة، ثم اشتعاله بعد انفجار خزان الوقود به.

وقالت هيئة "السكك الحديدية" إن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف.

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وقرر المهندس هشام عرفات، وزير النقل تشكيل لجنة برئاسة المهندس سامي عفيفي، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة و الدعم الفني وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل طويلة ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل قصيرة ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية للتحقيق في الحادث، وإعداد تقرير فني عن انفجار خزان السولار الخاص بالجرار نتيجة اصطدام الجرار بنهاية رصيف رقم 6.

ووجه وزير النقل بتشكيل لجنة من أساتذة الهندسة بجامعة القاهرة لإعداد تقارير عن المبنى الملاصق لرصيف 6 والذي حدثت به تلفيقات نتيجة الحريق.

وأغلقت هيئة السكك الحديدية محطة رمسيس، وأوقفت حركة القطارات القادمة من كافة الاتجاهات لحين فحص المحطة بالكامل، وإزالة جثث الضحايا وآثار الحريق.