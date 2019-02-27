لأول مرة في مصر.. مستشفى عائم فوق النيل

أطلقت مصر مستشفى عائماً يجوب نهر النيل ويتنقل بين محافظات الصعيد لخدمة الأمهات ومواطني الصعيد، في سابقة من نوعها في البلاد.

ودشنت وزيرة الصحة الأربعاء هذا المستشفى العائم، الذي يعد أول مستشفى من نوعه يختص بتقديم الخدمة الطبية مجاناً للأطفال والأمهات، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، مؤكدة على دعم الوزارة له بكافة الإمكانيات سواء بقوافل طبية، أو سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات التي تحتاج إلى إجراء تدخلات جراحية بمستشفيات الوزارة أو الجامعية.

ويضم المستشفى 20 تخصصا تشمل الأطفال، والسمعيات، والأنف والأذن والحنجرة، والصحة الإنجابية، والقلب، والرمد، والسكر والغدد الصماء، والجلدية، والعظام، والأطراف الصناعية، والتغذية، والأسنان، والحساسية والمناعة، ومعمل به كافة التحاليل الطبية، ووحدة للأشعة بها أشعة "موجات صوتية على القلب" وسونار، فضلا عن صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

وذكرت الوزارة أنه يوجد طاقم طبي على أعلى مستوى، من وزارة الصحة، والجامعات المصرية، وفريق تمريض، وفني وإداري، مشيرة إلى أن الفرق ستجرى الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص الحديد، وضعف السمع، وأمراض الأذن، وأمراض العيون، وسرطان الثدي، وسكر الأطفال، كما سيتم تقديم العلاج لكافة المصابين بالمجان، فيما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات لتجري العمليات بالمجان.

كما أعلنت أن المستشفى سيجوب 8 محافظات من محافظات الصعيد، تبدأ من أسوان، تليها الأقصر، ثم قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، ويختتم جولته بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه سيرسو أسبوعيا بكل محافظة، لخدمة أطفال وأمهات محافظات الصعيد.