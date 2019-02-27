مصر: شجار بين السائقين وراء وقوع انفجار القطار

كشف المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصري، سبب حادث القطار الذي وقع الأربعاء وأسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 40 آخرين، وفق الحصيلة الرسمية في حين ذكرت وسائل إعلام أن عدد القتلى 29 شخصا على الأقل.

وقال في بيان له، إن "الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما".

وأضاف: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخير رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك ما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية".

وأضاف قائلا "إن الجرار اصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 20 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث، متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم".