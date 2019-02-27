القاهرة.. 20 قتيلاً بحريق ضخم في محطة قطارات رئيسية

اندلع حريق ضخم في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس بقلب العاصمة المصرية القاهرة، أسفر عن سقوط حوالي 20 قتيلاً وعشرات المصابين.

وفي حين أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع 20 قتيلاً، و50 جريحاً، أعلن التلفزيون المصري وفاة 20 شخصاً وإصابة 40 في الحادث.

كما أكدت وزيرة الصحة، هالة زايد، في تصريح للعربية أن عدد الضحايا بلغ 20 وعدد المصابين 40 حالة منها حالات دقيقة.

إلى ذلك، أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي، أن سبب الحادث يعود لانحدار أحد القطارات "جرار وردية رقم 3202"، واصطدامه بالرصيف رقم 6 في محطة القطارات، ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين.

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إيقاف حركة القطارات.. وفتح تحقيق

من جانبها، أغلقت هيئة السكك الحديدية محطة رمسيس، وأوقفت حركة القطارات القادمة من كافة الاتجاهات لحين فحص المحطة بالكامل، وإزالة جثث الضحايا وآثار الحريق.

وقرر وزير النقل المصري، الدكتور هشام عرفات، تشكيل لجنة تحقيق لمعاينة موقع الحادث، وبيان سبب وقوعه، وتحديد هوية المقصرين، تمهيداً لإحالتهم لمحاكمة عاجلة.

إلى ذلك، طلب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تفاصيل الحادث وإبلاغه بالتطورات أولا بأول.

أسباب الحريق

وكان مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية أوضح لـ"العربية.نت" أن الحريق شب بأحد القطارات بعد اصطدامه برصيف المحطة، ما أدى لاشتعال النيران فيه، ونوه بأنه يتم الآن نقل المصابين لمستشفى السكة الحديدية القريبة من المنطقة.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لموقع الحادث من أجل السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي المباني والقطارات، وأغلقت السلطات الشوارع القريبة من المنطقة.

ووقعت حالات اختناق كثيرة بسبب سحابة الدخان الكثيفة التي نتجت عن الحريق.