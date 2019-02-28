ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار محطة مصر إلى 22 قتيلاً

ارتفع عدد قتلى حادث قطار مصر الذي وقع أمس الأربعاء إلى 22 قتيلاً، بعد وفاة حالتين من المصابين.

وأوضحت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، أن اثنين من المصابين قد توفيا صباح اليوم الخميس، من ضمنهما سائق بهيئة الإسعاف المصرية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 22 مواطنا، مشيرة إلى أن جميع الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المصابين تم توزيعهم على مستشفيات دار الشفا، ومعهد ناصر، والحلمية العسكري، والقبطي، والدمرداش، مضيفة أن الإصابات متوسطة، فيما عدا 10 مصابين بحالة خطرة، منهم 6 حالات شديدة الخطورة.

وكشفت وزيرة الصحة عن تخصيص الخط الساخن "137" لتلقي استفسارات المواطنين عن أسماء وأماكن المصابين، كما تم إتاحة كشف بأسماء المصابين بالمستشفيات المحتجزين بها لتعرف ذويهم عليهم.

وقالت وزيرة الصحة، خلال تفقدها الحالة الصحية للمصابين، إن فرق الدعم النفسي تقوم بعملها منذ الساعات الأولى من وقوع الحادث، لافتة إلى أن أهالي المصابين أشادوا بالخدمات الطبية والنفسية المقدمة سواء للمصابين أو ذويهم، حيث يوجد عدد من الأهالي والمصابين لديهم صدمة عصبية جراء ما شاهدوه خلال الحادث الأليم.