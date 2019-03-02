مصر.. سائقا قطار الموت يقران بسبب الحادثة

أكد مصدر قضائي أن ستة متهمين في قضية الحريق الذي أعقب تصادم جرار قطار بمصدات حديدية في محطة القطارات المركزية في القاهرة أقروا، اليوم السبت، بأن مشاجرة تسببت في الحادث.

وأسفر الحادث الذي وقع يوم الأربعاء عن مقتل 22 شخصا، وإصابة نحو 40 آخرين بعضهم في حالة خطيرة. وانتشرت مقاطع فيديو عن الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ضحايا يجرون على أرصفة في محطة مصر والنار ممسكة بهم بالكامل، ما أثار صدمةً للمصريين.

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وقال المصدر لوكالة "رويترز"، إن اعتراف المتهمين بأن مشاجرة تسببت في الحادث جاء في جلسة تجديد حبسهم اليوم السبت أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة علي مدحت أبو حسين. وأمر القاضي بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد أمرت، الخميس، بحبس المتهمين الستة وبينهم سائق الجرار المنكوب أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمتي القتل الخطأ والإهمال الجسيم، بحسب مصادر قضائية.

والخمسة الآخرون هم مساعد السائق وعامل مصاحب لهما وسائق جرار آخر ومساعده وعامل مصاحب لهما.

وكان سائق الجرار المنكوب قال في مقابلة مع برنامج حواري تلفزيوني، إنه تشاجر مع سائق جرار آخر عندما وقع تصادم خفيف بين الجرارين خارج المحطة، وإنه فوجئ بالقطار يسير بدونه مسرعاً متجها إلى المحطة حيث وقع الحادث.

لكن السائق أضاف أنه يعتقد أنه جذب المكابح قبل أن ينزل من الجرار ليعاتب زميله لكنه فوجئ بأن المكابح لا تعمل. وأكد أن الجرارات فيها تلف.

ولدى مصر واحدة من أقدم شبكات السكك الحديدية في العالم، لكن تشيع بها حوادث القطارات. وأسفر حادث تصادم قطارين بمحافظة الاسكندرية عن مقتل أكثر من 40 شخصا عام 2017.

وقدم وزير النقل هشام عرفات استقالته بعد حادثة الأربعاء.