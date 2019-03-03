مصر.. تأييد حبس رئيس أكبر جهاز رقابي 5 سنوات

أيدت محكمة جنح استئنافية عسكرية مصرية، الأحد، الحكم الصادر بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، بعد إدانته بنشر معلومات تلحق أضراراً بالقوات المسلحة، حسب ما أكد محاميه لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي علي طه "لا يزال لدينا فرصة لنقض الحكم (أمام القضاء العسكري) لكننا ننتظر حيثيات هذا الحكم أولا".

وكان الحكم بحبس جنينة خمس سنوات صدر من محكمة جنح عسكرية (أول درجة) في 24 نيسان/أبريل 2018.

وأوقفت السلطات جنينة في شباط/فبراير 2018 وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية بتهمة "نشر معلومات من شأنها الأضرار بالقوات المسلحة".

وأقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جنينة من منصبه قبل سنتين بعد اتهامه بالمبالغة في حجم الفساد في تقرير صادر عن الجهاز الرقابي الحكومي الذي كان يرأسه.