بعد مأساة القاهرة.. خروج قطار عن مساره في الإسكندرية

شهدت محطة سيدي جابر في الإسكندرية الاثنين حالة من الهلع، بعد أن خرج قطار عن مساره، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية كبيرة، بحسب ما أفادت صحف محلية.

وبعد المعاينة والتحقيق، تبين سقوط عجلة "البوجي" من إحدى العربات بمحطة سيدي جابر دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما لم تتأثر حركة القطارات المعتادة، بالحادث.

يذكر أن مصر لا تزال تعيش على وقع المأساة التي وقعت الأسبوع الماضي بانفجار قطار في إحدى المحطات الرئيسية في القاهرة، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصاً وجرح حوالي 40.

ودفع الانفجار، هشام عرفات، وزير النقل المصري، لتقديم استقالته.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية في حينه أن سبب الحادث يعود لانحدار أحد القطارات "جرار وردية رقم 3202"، واصطدامه بالرصيف رقم 6 في محطة القطارات، ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين.

إلى ذلك، تبين بعد إلقاء القبض على سائق القطار أن السبب عائد لشجار وقع بينه وبين سائق آخر.