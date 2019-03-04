مصر.. الإفراج عن المصور شوكان بعد 5 سنوات بالسجن

أفرجت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، عن المصور الصحافي محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان" بعد قضائه عقوبة السجن 5 سنوات، وعقوبة إضافية 6 أشهر تتعلق بعدم تسديد غرامات مالية.

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن شوكان (30 عاماً) قضى عقوبة السجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، وعقوبة إضافية 6 أشهر هي عقوبة الإكراه البدني، لعدم سداد الغرامة الموقعة عليه من محكمة جنايات القاهرة.

وصرح طاهر أبوالنصر محامي شوكان بأن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قراراً بتغريم "شوكان" مبلغا ماليا كبيرا عبارة عن قيمة التلفيات التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة خلال أحداث العنف، وكونه لم يستطع سداد الغرامة، قضى فترة 6 أشهر إضافية هي عقوبة إكراه بدني.

وأضاف أن الحكم الصادر ضد شوكان يبقيه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد الإفراج عنه.