من وضع جرار الموت المصري على سرعة 120 كيلومترا؟

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الاثنين، بيانا بشأن التحقيقات الجارية في حادث قطار الموت في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، والذي أودى بحياة 22 شخصا، الأربعاء الماضي.

وأفاد البيان أن النيابة العامة تسلمت تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي أوضح أن الفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار المتسبب في الحادث كشف وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة والتي تعادل 120 كم/ساعة.

وذكر البيان أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف وتناثر الوقود من الخزان أسفل الجرار والذي يسع "6 آلاف" لتر من السولار واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلا للاشتعال، ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.

وأسفر الحريق الهائل عن مصرع 22 شخصا كانوا على الرصيف المجاور لموقع الحادث، فضلا عن جرح 38 آخرين.

وكان سائق الجرار قد غادره للاشتباك مع سائق جرار آخر اصطدم به، ولكنه لم يوضح سبب السرعة الهائلة التي انطلق بها الجرار بدون سائق، مشيرا إلى مشكلة في صيانة عصا السرعات تجعلها عرضة للحركة من جراء الاهتزازات.