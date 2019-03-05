قطار الموت المصري.. النائب العام: لا عبوات مفرقعة 

قال النائب العام المصري إن حادث قطار محطة رمسيس في القاهرة الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا نتج عن اصطدام الجرار بالسد الخرساني، مؤكدا أنه لم يُعثر على آثار لاستخدام عبوات مفرقعة.

موضوع يهمك أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الاثنين، بيانا بشأن التحقيقات الجارية في حادث قطار الموت في محطة القطارات... من وضع جرار الموت المصري على سرعة 120 كيلومترا؟ مصر

وأفاد بيان صادر عن النائب العام بأن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا آثارا تصادمية نتج عنها تناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار.

وكان النائب العام قد أمر الخميس بحبس 6 أشخاص احتياطيا على ذمة التحقيقات بينهم سائق الجرار ومساعده.