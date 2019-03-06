تسمم 15 طالبا بغاز الكلور المتسرب من محطة مياه للشرب

أخلت قوات الأمن ومديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مجمع مدارس السيوف، وذلك بعد حدوث تسرب غاز "الكلور" من محطة مياه شرب مجاورة له، ما أسفر عن إصابة بعض التلاميذ باختناق.

وتبين من الفحص حدوث تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب، ما أسفر عن إصابة 15 تلميذاً باختناق واثنين من المعلمين، وجرى نقل 14 حالة منهم لمستشفى جمال عبدالناصر و3 حالات لمستشفى الطلبة بسبورتنج، وحالتهم مستقرة.

وأصدرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بيانا يفيد بحدوث شروخ مفاجئة في أحد الخطوط الناقلة لغاز الكلور لأجهزة الحقن المغذية لمراحل إنتاج المياه لمحطة السيوف، وتم السيطرة على الكسر خلال دقيقة واحدة.

وأضاف البيان أنه "جرى تشغيل وحدة معالجة التسرب أوتوماتيكا ووجود انبعاث بسيط لرائحة الكلور، وحيث إن مجمع المدارس بالقرب من أسوار المحطة تسبب في وصول رائحة بسيطة أدت إلى تخوف مسؤولي المدارس".