صور.. الجيش يدمر أنفاقاً للإرهابيين على الحدود بسيناء 

أعلن الجيش المصري اكتشاف وتدمير أنفاق للإرهابيين على الحدود كانت تستخدمها العناصر الإرهابية بشمال سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، إنه بناءً على معلومات استخباراتية برصد وتتبع مسارات تحرك العناصر الإرهابية وطرق الإمداد لها، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير 9 فتحات لـ 3 أنفاق رئيسية على الشريط الحدودي بشمال سيناء، مضيفا أن الأنفاق تصل لأعماق حتى 30 مترا تحت الأرض وأطوال حتى 3 كيلومترات، وتستخدمهم العناصر الإرهابية في عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

وأضاف أنه عثر بداخل الأنفاق على محركات سحب وكابلات كهربائية ومواد إنارة وسماعات وكميات من الوقود، كما تم اكتشاف وتدمير عربتين للعناصر الإرهابية، وضبط 40 قنبلة، وكميات من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.