قصة مصرية تحدت إصابتها بالبهاق وأصبحت خبيرة تجميل

لوجينا صلاح فتاة مصرية شابة مصابة بالبهاق، ولكنها تحدت إصابتها، وامتهنت مهنة خبيرة تجميل حتى أصبحت من المشاهير في هذا المجال.

وروت لوجينا تفاصيل قصتها لـ" العربية.نت" وقالت إن رحلتها مع المرض بدأت عندما كان عمرها 8 سنوات، حيث اكتشفت أنها تعاني من مرض الصدفية وهو مرض يهاجم الجهاز المناعي للجسم، مضيفة أن المرض هاجم الخلايا الخاصة بجلدها، حتى بدأ في التقشير، ثم خاضت معه معركة طويلة من العلاج بالكورتيزون.

وتضيف أن العلاج أثمر عن اختفاء الصدفية، لكن ظهرت بقع بيضاء على وجهها ثم جسدها خلال أسبوع فقط، وفوجئت بالطبيب يخبرها أنها مصابة بالبهاق وأنه لا يوجد علاج لهذا المرض، مؤكدا لها أنه يوجد فقط بعض الأدوية ولكن نتائجها غير مضمونة.

تقول لوجينا إنها بسبب هذا المرض تعرضت للتنمر، وكانت وقتها في الصف الأول الإعدادي، حيث نفر منها زملاؤها وحتى أولياء الأمور كانوا يطلبون من أبنائهم تجنب التعامل واللعب معها، خشية إصابتهم بالعدوى، مشيرة إلى أن والديها وقفوا بجانبها ودعموها نفسيا لمواجهة محنتها.

وأضافت أنها في بداية تعرضها للمرض كانت تفضل الهروب وعدم مواجهة الآخرين، واضطرت إلى التخلي عن ممارسة الألعاب الرياضية المفضلة لها حتى لا يلاحظ أحد أصابتها بالمرض.

وتكشف لوجينا أنها بدأت في استخدام مساحيق التجميل لتخفي مرضها، وتعلمت كيفية مزج الماكياج لكي يظهر بالشكل الذي يتناسب مع لون بشرتها، ومن هنا بدأت تنجذب لمهنة التجميل وتتفاعل معها.

عقب انتهاء دراستها عملت لوجينا في أحد البنوك المصرية لفترة، ولكنها لم تشعر أن هذا المجال لن يلبي طموحها، وبالفعل تركت العمل المصرفي، وتوجهت لأميركا لدراسة المكياج والتجميل وبالفعل أتمت دراسته وعادت لمصر لتمارس مهنتها المفضلة.

اكتسبت لوجينا خبرة كبيرة في مجال التجميل وخلال عامين أصبحت من أبرز العاملين في هذا المجال في مصر، واكتسبت ثقة كبيرة بالنفس، جعلتها تنسى مرضها وتتعامل مع الجميع دون خوف من تنمر أو نفور.

تنصح لوجينا السيدات بالتغلب على أي عوامل قد تعوق طموحهن وتطالبهن بالتأكد من نسب الفيتامينات في جسدهن للمحافظة على جمالهن، مؤكدة أنه عندما يقل معدل الفيتامينات عن الحدود الطبيعية فعليهن باستخدام الكولاجين.