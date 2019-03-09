أول صور للقمر الاصطناعي المصري "إيجبت ساتA"

نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر اليوم السبت، الصور الأولى للقمر الاصطناعي المصري "إيجبت ساتA" في الفضاء.

ويتبع القمر للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم.

ونقلت الوكالة عن حسين الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم مستشار وكالة الفضاء الروسية قوله إن الكاميرات المتطورة الملحقة بالقمر تعمل بشكل دائم وتنقل صوراً لحظية إلى محطات التحكم والمراقبة في مصر. وأكد أن جميع أجهزة القمر تعمل بكفاءة عالية منذ إطلاقه في 21 فبراير الماضي.

وأضاف أنه من المتوقع استقبال صور أولى من "إيجبت ساتA" الأسبوع المقبل، تخدم أغراض التنمية المستدامة في مصر والدولة العربية والإفريقية.

وصُنع القمر بشراكة مصرية – روسية بعد فقدان الاتصال بقمر مصري في فبراير 2015 أطلق في 16 أبريل 2014.

ويزن القمر "إيجبت ساتA" 1150 كيلوغراماَ وتبلع سرعته 22 كيلومتراً في الثانية، وتصل قدرته التحليلية على مستوى المتر، بما يجعله أكثر الأقمار تقدمًا على المستويين العربي والإفريقي.

وقال الشافعي إن رحلة القمر المقررة تصل إلى 11 عاماً، ويعتمد على تليسكوب عالي الجودة لتصوير ما فوق الأرضي، ومزود بمنظومة إلكترونية بصرية مطورة وخط اتصال لاسلكي فائق السرعة. كما يتمتع القمر بخصائص أفضل بالمقارنة مع الأقمار المصرية السابقة، فيما يتعلق بوحدة الاستقبال وتحسين الأنظمة البصرية الإلكترونية والمراقبة وزيادة كفاءة الخلايا الشمسية.

وتخصص مصر هذا القمر لرصد الظواهر الطبيعية والاصطناعية على سطح الأرض ومتابعة مصادر ومجاري المياه ورصد التركيب المحصولي والمعاونة في تخطيط المدن والطرق ومراقبة ممتلكات الدولة، إضافة إلى المساعدة في رسم خطط التنمية والتخطيط وإدارة الموارد الوطنية.