برلمان مصر يوافق على ترشيح كامل الوزير وزيرا للنقل

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على ترشيح الفريق كامل الوزير لتولي منصب وزير النقل.

وقال الدكتور علي عبد العال إن خطابا وصله من رئيس الجمهورية بتاريخ 27 فبراير/شباط يبلغه فيه بتعيين اللواء كامل عبد الهادي فرج الوزير، والذي تمت ترقيته اليوم لرتبة فريق، في منصب وزير النقل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كشف في كلمة له في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم الأحد عن هوية المرشح لتولي وزارة النقل قائلاً إن "الجميع ردد شائعات خلال الأيام الماضية عن ترشيح شخص متوفى لتولي وزارة النقل، لكن الحقيقة أنه تم التحدث مع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتولي الإشراف على تطوير هذا المرفق الحيوي والهام، وهو رحب بذلك".

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وقال الرئيس المصري مخاطباً كامل الوزير إنه سيقدم له كل الدعم للنجاح في مهمته، طالباً منه الاستعانة بمن يراه أهلا للمسؤولية والكفاءة من الجيش والحكومة لإنجاز المهمة.

وأضاف السيسي أن السبب وراء تأخر تعيين وزير للنقل هو أن الدستور يشترط موافقة البرلمان، مضيفاً أن البرلمان في إجازة حالياً وفور عودته من الإجازة سيتم إنهاء إجراءات تعيين الوزير الجديد للنقل.

وكامل الوزير تخرج من الكلية الفنية العسكرية في 1 يوليو/تموز 1980 "تخصص إنشاءات"، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية. وتدرج كامل الوزير في العمل داخل الهيئة الهندسية والتحق بجميع الوظائف القيادية في سلاح المهندسين بالقوات المسلحة المصرية، ووصل إلى منصب مدير سلاح المهندسين. وأشرف على تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى في مصر.