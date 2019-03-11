مصر.. القضاء على 46 إرهابياً وضبط 100 آخرين

أعلن الجيش المصري، في بيان الاثنين، القضاء على 46 إرهابياً في تبادل لإطلاق النار بنطاق شمال ووسط سيناء، إضافة إلى ضبط 100 آخرين.

وقال الجيش إنه تم تدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة. كما تم تدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء الإرهابيين عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة ومواد شديدة الانفجار تستخدم في صناعة العبوات الناسفة في شمال ووسط سيناء. وقتل 3 جنود خلال العمليات والاشتباكات التي جرت لتدمير البؤر الإرهابية.

كذلك دمرت القوات 15 وكراً، وتجمعاً للعناصر الإرهابية، و4 عربات تستخدمها بتنفيذ عملياتها في الاتجاه الشمالي الشرقي لحدود البلاد، إصافة إلى تدمير 17 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود الجنوبية، واستهداف 10 عربات ووكر للعناصر الإرهابية في الاتجاه الغربي لحدود البلاد.

وأكد الجيش أن ذلك يأتي في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.