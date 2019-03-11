مصر.. كامل الوزير يؤدي اليمين وزيراً للنقل

أدى الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية السابق، اليمين وزيراً للنقل، صباح اليوم الاثنين، خلفاً لهشام عرفات الذي استقال بعد مقتل 22 شخصاً في حادث تصادم مأساوي بمحطة القطارات المركزية بالقاهرة الشهر الماضي.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد أداء اليمين الدستورية.

وأضاف أن السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوزير الجديد عقب أداء اليمين، ووجه "ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين".

وأضاف أن السيسي شدد "على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة".

وكان السيسي أعلن أمس الأحد ترشيح كامل الوزير للمنصب، وقام بترقيته من لواء إلى فريق. وتعهد السيسي بتقديم كل الدعم للوزير من مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش حتى يتسنى له تطوير مرفق السكك الحديدية ليصبح "كالجديد" بحلول منتصف عام 2020.

يذكر أن الهيئة الهندسية من الملاك البارزين للعاصمة الإدارية الجديدة، وهي مشروع عمراني ضخم ينفذ شرق القاهرة، كما أنها تشرف على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الضخمة التي تتم في عهد السيسي.

واستقال عرفات وزير النقل السابق إثر حادث 27 فبراير، الذي نجم عن اصطدام جرار قطار بمصد خرساني في نهاية رصيف بمحطة مصر للقطارات قبل انفجاره واحتراقه. وأمرت النيابة العامة بحبس 11 من العاملين في السكك الحديدية على ذمة التحقيقات.

وفي مصر واحدة من أقدم شبكات السكك الحديدية في العالم، إلا أنها شهدت عدة حوادث للقطارات في الآونة الأخيرة. وأسفر حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية عن مقتل أكثر من 40 شخصا في عام 2017.

أما عن الوزير الجديد، كامل الوزير، فهو يتولى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ ديسمبر 2015 حتى أمس الأحد. وتخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1980.

وشغل عدة مناصب في الهيئة الهندسية قبل أن يترأسها، منها رئيس أركان الهيئة من 2014 إلى 2015. وكان مديراً لسلاح المهندسين لمدة 3 سنوات.

وتولى الإشراف على تنفيذ العديد من المشروعات القومية في عهد السيسي، من بينها مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات بناء الطرق والمدن الجديدة.