هويات 3 من ضحايا "الإثيوبية" المصريين.. ونبوءة لأحدهم

توصلت "العربية.نت" إلى هويات 3 مصريين آخرين من ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي سقطت أمس الأحد ولقي جميع ركابها مصرعهم.

وكان من بين الضحايا 3 من الخبراء بمركز بحوث الصحراء بالوادي الجديد ومركز بحوث وقاية النباتات حيث كانوا في مهمة علمية بدولة كينيا.

وكشف مواطنون مصريون من محافظة الوادي الجديد لـ"العربية نت" أن من بين الضحايا الدكتورة دعاء عاطف عبدالسلام، ابنة مدينة الخارجة بالمحافظة وتعمل بمركز بحوث الصحراء، مضيفين أنها ابنة عاطف عبدالسلام الذي يتولى منصب مدير الإدارة الزراعية بالمدينة وحصلت على الماجستير العام الماضي.

وقالوا إن دعاء كانت على متن الطائرة في طريقها للقيام برحلة علمية لدولة كينيا، ضمن مركز بحوث الصحراء، مشيرين إلى أنها تنبأت بموت الغفلة قبل 3 سنوات، وكتبت ذلك على صفحتها الخاصة على "فيسبوك".

وقالت الفتاة في تدوينتها: "فكرة الموت لوحدها مرعبة جداً.. الموت لأي سبب أو بدون سبب مرعبة قوي، ما بالك أن يكون هذا الموت موت غفلة، يعني مرة واحدة يبقى قدامك من كم يوم، وفي ثانية ميبقاش قدامك، ولا هتشوفه تاني ولو صدفة، فكرة الموت وإنك في ثانية مش هتبقى مع أهلك ولا هتشوفهم تاني وتبقى بين أيد ربك والناس بتدعيلك ربنا يثبتك عند السؤال".

واختتمت الدكتورة دعاء تدوينتها قائلة: "موت الغفلة بقى كتير اللهم أجرنا من موت الغفلة".

ونشر إبراهيم عاطف، شقيق دعاء، آخر محادثة بينهما قبل صعودها للطائرة المنكوبة، مؤكداً أنها طلبت منه إرسال صور مشتركة لهما عندما كانا يشاركان في حفل زفاف أحد الأصدقاء، وطالبته بسرعة الإرسال قبل أن تستقل الطائرة ويفصل الإنترنت في هاتفها.

في سياق متصل، كشف الأهالي أن من بين ضحايا الطائرة والذين كانوا برفقة دعاء كل من الدكتور أشرف محمد عبدالحليم التركي، رئيس قسم تصنيف الحشرات بمعهد بحوث وقاية النبات، والدكتور عبدالحميد فراج نوفل، باحث مساعد بمركز بحوث الصحراء شعبة الإنتاج الحيواني، ويقيم في مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، مؤكدين أن الثلاثة كانوا في طريقهم لمهمة علمية بكينيا.

وكانت "العربية.نت" قد توصلت أمس إلى هوية مصريتين من ضحايا الطائرة الإثيوبية البالغ عددهم 6 مصريين، وهما عصمت عرنسة وسوزان أبو الفرج، وتعملان بالترجمة الفورية في الاتحاد الإفريقي، واستقلتا الطائرة للتوجه إلى العاصمة الكينية نيروبي في مهمة عمل تابعة للاتحاد.

وقال أحمد عبدالعزيز، وهو مترجم مصري تزامل مع سوزان أبو الفرج لـ"العربية.نت" إن زميلته سوزان كانت تعمل بالترجمة الفورية في الاتحاد الإفريقي وسبق لها العمل في هيئات دولية عديدة كمترجمة، فيما كتب شريف الشوباشي الرئيس السابق لمهرجان القاهرة السينمائي على صفحته الخاصة على "فيسبوك" رثاء لزميلته عصمت عرنسة.