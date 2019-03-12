السيسي يستقبل نائب البشير ومدير مخابراته وهذا ما ناقشوه

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفريق أول عوض بن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع، والفريق أول صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السوداني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس أكد اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الصعد، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعباً، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، والذي يعد امتداداً للأمن القومي المصري.

من جانبه، شدد عوض بن عوف نائب الرئيس السوداني على التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، ومعرباً عن خالص تعازيه ومواساته نيابةً عن حكومة وشعب السودان في ضحايا حادث محطة مصر.

وأشاد النائب الأول للرئيس السوداني بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية وكبار المسؤولين من الجانبين، مثمناً في ذات السياق الدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومعرباً عن تطلع بلاده للاستفادة من الدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة.

وأضاف السفير بسام راضي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، حيث تم الإعراب عن الارتياح المتبادل لمسار التعاون المشترك، كما تم تأكيد أهمية إتمام مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين، وكذا الدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما.