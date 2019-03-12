مصر.. مشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش في مقار العمل

تقدم برلماني مصري لمجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش بالنساء في الشوارع أو المواصلات العامة أو مقار العمل.

وكشف مشروع القانون الذي تقدم به شريف نادي عضو مجلس النواب عن وضع عقوبات مغلظة على المتحرشين، كما تضمن عقوبات على المديرين والرؤساء في العمل الذين يتجاوزون في حق النساء العاملات والموظفات تحت إدارتهن، مستغلين سلطاتهم وصلاحياتهم الوظيفية.

وقال النائب في مشروع القانون إن القانون يهدف لتقديم كافة أوجه الحماية القانونية اللازمة للمرأة حتى لا تتعرض لأي ابتزاز أو انتهاك من مديرها في العمل أو صاحب سلطة عليها أو أي شخص يستغلها جنسيا مقابل توظيفها أو منحها حقوقها.

وتضمن مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام والغرامة لكل من تعرض للنساء بالتحرش، أو بما يخدش الحياء بالقول والفعل، سواء في مكان عام أو خاص، أو الإتيان بحركات أو تلميحات أو إشارات جنسية أو إباحية بأي وسيلة حتى عبر الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتزيد العقوبة بالحبس عامين في حالة تكرار الجريمة.

ونص القانون على أنه يعد تحرشا جنسيا كل من ارتكب الجريمة وحصل من المجني عليها على منفعة جنسية مستغلا ماله عليها من سلطة وظيفية أو دراسية أو أسرية، أو مارس عليها ضغوطا تسمح له الظروف بممارستها عليها، مشيرا إلى أنه يعاقب في هذه الحالة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا.

وأشار مقدم المشروع إلى أن إحصائيات مراكز بحثية محايدة كشفت أن ظاهرة التحرش بالمرأة زادت بشكل كبير حتى بات خروجها من منزلها يمثل عبئا نفسيا عليها.