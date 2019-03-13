الأزهر: اقتحام إسرائيل  للأقصى يستفز مشاعر المسلمين 

دَان الأزهر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين فيه، وإغلاق بواباته.

وشدد الأزهر على أن هذه الاعتداءات السافرة، تعد انتهاكًا صارخًا لحرمة بيوت الله، واستمرارًا للإجراءات القمعية الغاشمة بحق القدس وأهلها ومقدساتها، مما يستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

وأكد الأزهر على حق الشعب الفلسطيني الكامل في الكرامة والحرية والسيادة على أرضه ومقدساته، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لاحترام القرارات والمواثيق الدولية.

وحذر الأزهر من أن جرائم الاحتلال والصمت الدولي تجاهها يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم.