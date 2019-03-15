السيسي عن هجوم نيوزيلندا الإرهابي: هز ضمير الإنسانية

ندد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

ودان الرئيس المصري بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الآثم، وقال إنه هز ضمير الإنسانية بأسرها ويضعها أمام مسؤولياتها الأساسية المتمثلة في ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري.

ودعا السيسي إلى بذل الجهد الصادق من أجل تعزيز وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر.

وارتفعت حصيلة الاعتداءين الإرهابيين على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش النيوزيلندية، الجمعة، إلى 50 قتيلاً على الأقل، وحوالي 48 جريحاً، بينهم أطفال، بحسب آخر أرقام أعلنتها الشرطة في نيوزيلندا، مشيرة إلى توجيه تهمة القتل إلى رجل.