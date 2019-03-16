فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحافيين في مصر 

فاز الكاتب الصحافي ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحافيين في مصر، وذلك خلال الانتخابات التي جرت الجمعة لاختيار النقيب و٦من أعضاء مجلس النقابة.

وحصل رشوان على ٢٦٩٧ صوتاً مقابل ١٣٦٠ لأقرب منافسيه.

رشوان من مواليد يناير في العام ١٩٦٠ بقرية المحاميد مركز أرمنت محافظة الأقصر جنوب مصر ، وتولى منصب نقيب الصحافيين خلال الفترة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٥.

حصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة في العام ١٩٨١، وماجستير في التاريخ السياسي من جامعة السوربون بفرنسا، وعمل باحثا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ تخرجه حتى عين مديرا له في سبتمبر ٢٠١١.

اختير عضواً بلجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر 2014، واختير عضوا بالمجلس الأعلى للصحافة بين عامي 2013 و2015 كممثل لنقابة الصحافيين. كما تم اختياره في أبريل 2017 عضواً بالهيئة الوطنية للصحافة التي تدير شؤون الصحف المصرية، وعين رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية في يونيو 2017.

اختير رشوان في يوليو من العام ٢٠١٧ عضواً بالمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي يضم ثلاثين عضواً من المسؤولين والشخصيات العامة ويرأسه رئيس الجمهورية.

تعهد رشوان في برنامجه الانتخابي بتحسين أوضاع الصحافيين المادية والمهنية، وتوفير خدمات صحية واجتماعية لهم، وتوفير المناخ اللازم لتسهيل أعمالهم وتيسير حصولهم على المعلومات، كما تعهد بالمساعدة في حل مشكلات الصحف الحكومية ومشكلات الصحافيين في الصحف الحزبية والمستقلة.