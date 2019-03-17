أتذكرون قاتل طفليه في العيد؟ محكمة مصرية تقرر إعدامه

قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر بإحالة أوراق محمود نظمي المتهم بقتل أطفاله محمد وريان بميت سلسيل بالدقهلية إلى المفتي للحصول على الحكم الشرعي بإعدامهم.

وقررت المحكمة تحديد جلسة 17 أبريل المقبل للنطق بالحكم بعد اعتراف المتهم في الجلسة التي عقدت اليوم الأحد.

وكانت محافظة الدقهلية في مصر قد شهدت أول أيام عيد الأضحى جريمة بشعة، حيث عثرت السلطات على جثتي طفلين، في مياه النيل، وفجر الأب مفاجأة صادمة باعترافه أثناء التحقيقات بقتلهما.

وأضاف الأب أنه اختلق قصة ذهابه بالطفلين لمدينة الملاهي، للتغطية على قيامه بإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور في النيل.

وواجهت النيابة الأب بتفاصيل مكالمة بينه وبين زوجته، وفيديوهات لكاميرات مراقبة تثبت اصطحابه للطفلين قبل اختفائهما فانهار واعترف بالتفاصيل الكاملة لجريمته.