هكذا احتفلت مصر بتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي

انطلقت السبت فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي من مدينة أسوان، ويعقد الملتقى على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 16-18 مارس 2019، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتم إطلاق أولى فعاليات الملتقى باحتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي في يناير 2018 أنه تم انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته القادمة الحادية والثلاثين لعام 2019، وبذلك أصبحت مصر عضواً في "ترويكا" المفوضية الإفريقية التي تشمل الرئاسة الإفريقية السابقة والحالية والقادمة.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم "حان وقت إفريقيا"، ويدور حول القارة السمراء والفرص الواعدة بها، كما تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والعروض المشتركة المعبرة عن روح الحضارة المصرية والإفريقية، وهي عرض باليه فرعوني من الأوبرا المصرية، وعرض للفرقة الفنية المغربية، وعرض آخر للفرقة الإفريقية Mzansi Youth choir.