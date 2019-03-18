سفير مصر: 3 ضحايا سيدفنون بنيوزيلندا لهذا السبب

كشف السفير طارق الوسيمي سفير مصر بنيوزيلندا، أن الضحايا المصريين في الحادث الإرهابي الذي استهدف مصلين بمسجدين في مدينة كرايست شيرش الجمعة الماضية، يحملون الجنسية النيوزيلندية وتقرر دفن 3 منهم بنيوزيلندا تنفيذا لرغبات أسرهم.

وقال السفير في تصريحات لـ"العربية.نت" إن هؤلاء الضحايا وعددهم 4 يقيمون في نيوزيلندا منذ أكثر من 20 و30 عاما، واستقرت أسرهم هناك، ويعملون بالتجارة ويمتلكون مطاعم ومؤسسات تجارية، وحصلوا على الجنسية النيوزيلندية، مشيرا إلى أنه فور وقوع الحادث تواصلت السفارة مع الجالية، وتم تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات، للتدخل وتحديد الضحايا والمصابين والتوصل لهم ومساعدة أسرهم.

وقال السفير إنه زار أسر الضحايا الأربعة، وقدم لهم تعازي الحكومة المصرية، وعرض عليهم المساعدة في شحن الجثامين لمصر، مؤكدا أن 3من الضحايا سيتم دفنهم هنا في نيوزيلندا استجابة لرغبات أسرهم، فيما سيتم دفن الرابع في مصر تنفيذا لوصيته.

وعن المصابين قال السفير إن جميعهم بخير، وأجرى اثنان منهم عمليات جراحية، وتماثلوا للشفاء، وزارهم جميعا واطمأن على استقرار حالتهم الصحية.

وقال إن مراسم تقديم التعازي لأسر الضحايا أقيمت صباح اليوم بمقر المسجد الذي شهد الحادث الإرهابي، بحضور ميلاد ماكاريوس نائب رئيس الجالية في مدينة كرايست شيرش، ووفد من الكنيسة القبطية وأبناء الجالية من الأقباط المصريين، فضلا عن مشاركة إمامي مسجدي كرايست شيرش حيث تم تقديم التعازي لأسر الضحايا.