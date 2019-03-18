فيديو.. متزوجات في أول فريق كرة قدم نسائي بصعيد مصر

في قرية "البرجاية" بمحافظة المنيا تكوّن أول فريق كرة قدم نسائي في صعيد مصر، متحدياً العادات والتقاليد التي تمنع مشاركة الفتيات في كل ما يختص بالرياضة.

أهالي القرية وافقوا على مشاركة بناتهن في أول فريق نسائي لكرة القدم، خاض مباريات دوري الدرجات حتى تمكن في النهاية من الصعود للدوري الممتاز.

ويقول يحيى فاروق رئيس مجلس إدارة مركز شباب البرجاية لـ"العربية.نت" إنه رغم الصعوبات التي تعرض لها الفريق في بداية تكوينه بسبب العادات والتقاليد، وهي تقاليد تسببت في ابتعاد المرأة الصعيدية تماما عن رياضة كرة القدم، ومعظم الرياضات التي تعرف بالرياضات الذكورية، تكون الفريق ونالت الفكرة استحسان وتشجيع أولياء الأمور.

ويضيف أن ما ساعد أولياء الأمور على تقبل الفكرة التزام القائمين على مركز الشباب، وانضباطهم السلوكي والأخلاقي وهو ما أشعر الأهالي بالأمان والطمأنينة على بناتهن، مشيرا إلى أن الفتيات لم ينضممن فقط لفريق كرة القدم بل هناك فتيات أخريات انضموا لفرق الكونغ فو والكشافة والمرشدات.

وأضاف أن عمدة القرية كان وراء دعم الفكرة بشكل كبير، وكان من أوائل الحاضرين لتدريبات ومباريات الفريق، وتبرع بمكافأة مالية لأعضاء الفريق، مؤكدا أن أهالي القرية أطمأنوا أكثر بعدما شاهدوا التزام إدارة مركز الشباب بالحفاظ على الخصوصية للفتيات أثناء أداء التدريبات الخاصة باللعبة، و حرصهم على أن تتناسب مواعيد التدريب الصباحية مع ظروفهن الدراسية والأسرية.

وعن أعمار اللاعبات قال يحيى إن الفريق يضم 25 لاعبة من أعمار مختلفة تبدأ من 16 حتى الثلاثين عاماً، مضيفا أن الفريق يضم طالبات من المدارس والجامعات و3 لاعبات متزوجات، وهو ما يمثل تحد آخر بالنسبة للمدرب لاختلاف الأعمار واللياقة البدنية للاعبات.

وأشار يحيى إلى أن تمويل الفريق يعتمد بشكل كبير على الجهود الذاتية لأهالي القرية، وعائد الأنشطة المختلفة التي يقدمها مركز الشباب، مضيفا أن الفريق يسعى للحصول على راع لتمويله، أو جمعيات أهلية تقدم له الدعم اللازم لاستمرار تفوقه خاصة بعد صعوده للدوري الممتاز.