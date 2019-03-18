مصر تكرم أول إماراتية تقود طائرات حربية مقاتلة

كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مريم المنصوري، أول سيدة مقاتلة في القوات المسلحة الإماراتية، وذلك ضمن ختام ملتقى الشباب العربي والإفريقي، الذي عقد في أسوان جنوب مصر مساء الأحد .

يذكر أن مريم المنصوري، هي أول إماراتية تقود طائرات حربية مقاتلة، وشاركت في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، وكانت أول سيدة إماراتية تشارك في الحرب الدولية ضد التنظيم المتطرف.

ولدت المنصوري في أبوظبي، وتخرجت في الثانوية العامة القسم العلمي، بمجموع 93%، والتحقت بجامعة الإمارات حيث حصلت على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية بتقدير امتياز.

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تبلغ من العمر 35 عاما، وتحمل رتبة الرائد طيار. وتعمل حاليا على طائرات إف -16 وقائدة سرب.

إلى ذلك، حصلت على جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن أول مجموعة تكرم في فئة جديدة هي "فخر الإمارات".