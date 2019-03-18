11مصريا بين مصابي هجوم نيوزيلندا الإرهابي

بعد إعلان السلطات النيوزيلندية والمصرية وجود 4 مصريين بين ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا، أعلنت القاهرة وجود 11 مصريا آخرين بين المصابين.

من جانبه كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتوجه مساء غد الثلاثاء إلى نيوزيلندا، لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين، وذلك للاطمئنان عليهم فضلاً عن الالتقاء مع أعضاء الجالية المصرية.

وقدم طارق الوسيمي سفير مصر في نيوزيلندا الاثنين واجب العزاء لأسر الضحايا المصريين في الحادث.

كما قام بزيارة المصابين المصريين للاطمئنان على صحتهم ومتابعة تقديم الرعاية الصحية لهم، موضحا أنهم بصحة جيدة بعد إجراء بعض العمليات الجراحية لهم، وخروجهم من مستشفى كرايس تشيرش

والتقى سفير مصر في نيوزيلندا أيضاً خلال الزيارة بأبناء الجالية المصرية في مدينة كرايس تشيرش للاطمئنان على أحوالهم ومؤازرتهم في هذا الظرف الصعب والاستماع إلى طلباتهم، بالإضافة إلى مقابلة مصابي الحادث من الجاليات العربية والمسلمة.

وتعيش نيوزيلندا حالة تأهب أمني قصوى منذ الهجوم على المسجدين الجمعة والذي قتل فيه 50 شخصاً وأصيب العشرات.

وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض.

والهجوم الذي وقع الجمعة في كرايست تشيرش، والذي وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بالإرهابي، هو أسوأ هجوم على الإطلاق تشهده نيوزيلندا.