مصرع 3 مصريين انهار عليهم سقف مسجد في الكويت 

لقي 3 عمّال مصريين مصرعهم، جراء انهيار سقف مسجد عليهم في منطقة القيروان بالكويت.

وكشف مصريون يقيمون بالكويت لـ"العربية.نت" أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء خلال قيام العمال بصب خرسانة سقف مسجد تحت الإنشاء بمنطقة القيروان بجوار مقبرة الصليبيخات، مما أسفر عن مصرع 3مصريين هم محمد محمد السقا، من محافظة دمياط، وعبدالستار جاب الله رشيدي محمد من محافظة قنا، وأحمد يوسف أحمد الباحة، من محافظة الغربية وإصابة 7 آخرين.

من جانبها أعلنت إدارة الإعلام بالإدارة العامة للإطفاء الكويتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا في تمام الساعة الواحدة و34 دقيقة صباح اليوم بوقوع الحادث، مضيفة أن الانهيار وقع أثناء عملية صب الخرسانة الخاصة في سقف المسجد ما تسبب في انحشار 5 عمال.

وأضافت أن فرق الإسعاف قامت برفع الأنقاض عن العمال حتى تم إخراج 7 منهم، فيما توفي 3، وتم تسليم المصابين إلى فنيي الطوارئ الطبية.

وقالت إنه يجري التحقيق حاليا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى انهيار سقف المسجد.

من جهته أصدر وزير العمل المصري محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالكويت بمتابعة تعويضات ومستحقات العمال الثلاثة، والتعاون مع القنصلية في إنهاء إجراءات شحن الجثامين إلى مصر.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة، إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف أشار إلى أنه يقوم حاليا بالمتابعة أولا بأول، مضيفا أنه تم تسجيل الحادث قضية رقم 27 جنح القيروان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.