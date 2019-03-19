مصر ترفع قيمة الرسوم على المسافرين عبر مطاراتها

قررت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء رفع الرسوم التي يتم فرضها على المسافرين وبشكل غير مباشر عبر مطاراتها اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المصرية بأن القرار الصادر بشأن زيادة الرسوم المقررة والتي يتم تحصيلها بشكل غير مباشر عن كل راكب يسافر على الطيران المنتظم أو العارض على الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية، والذي اتخذه المجلس الأعلى للتسعير جاء بعد دراسة متأنية طبقاً لما هو معمول به في جميع مطارات العالم وبما يتوافق مع التحديات ومطالب تطوير المنظومة الخدمية بالكامل بالمطارات المصرية. وفق بيان وزارة الطيران المدني المصرية.

وقال إنه سيتم تنفيذ القرار اعتباراً من الموسم الشتوي القادم أي مع بداية نوفمبر المقبل، مضيفا أن الزيادة في الرسوم الجديدة هي 5 دولارات أميركية فقط عن القيمة التي يتم تحصيلها حاليا ولم يتم رفعها منذ عام 2013.