"صحراء المماليك" تفيض بالحياة.. مقابر أصبحت قبلة السياح

نجحت سيدة بولندية تقيم في مصر منذ سنوات طويلة في تحويل منطقة مقابر بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى مزار سياحي يقصده السائحون من مختلف بقاع الأرض.

تفاصيل القصة ترويها صاحبتها الدكتورة أجنيشكا دوبروفولسكا، التي تقوم بتدريس مادة الآثار في كلية البنات بمصر لـ"العربية.نت"، وتقول إنها اكتشفت منذ 4 سنوات منطقة قايتباي القريبة من منشية ناصر، غرب القاهرة، وتضم مقابر كبيرة، وكانت تسمى قديماً صحراء المماليك حيث لاحظت طبيعة المنطقة التاريخية، ولما لها من عمق حضاري يروي تفاصيل من تاريخ مصر وحياة المصريين، فقررت أن تستغله مهما كانت العقبات.

وأضافت أنها قررت إقامة مزار سياحي خاص بهذه المنطقة التي تعود إلى فترة السلطان قايتباي، وكان السلطان الثامن عشر في دولة المماليك الشراكسة وله دور كبير في عودة الاستقرار لدولة المماليك واقتصادها، كما كان مشهوراً بحبه للفن المعماري ويتضح ذلك من خلال المنشآت التي ما زالت موجودة في محافظات مصر، مثل المساجد والمباني المتواجدة في صحراء المماليك.

وقالت إنها تمكنت ومن خلال إشراف العديد من المؤسسات الغربية والاتحاد الأوروبي وبإشراف من وزارة الآثار المصرية تحويل المنطقة لمقصد سياحي يكشف تفاصيلها، ويقدم سكانها المنتجات اليدوية والحرفية التي تعجب السائحين، مع تقديم حفلات موسيقية وورش فنية يقبل عليها السائحون من العرب والأجانب.

ويقول شريف فوزي المسؤول عن المشروع بوزارة الآثار لـ"العربية.نت" إن الوزارة تقوم بالإشراف على هذا المشروع والمشاركة في عملية الترميم والتطوير الخاص بالأثر والمكان المحيط به، حيث استطاعت السيدة البولندية أن تنظم ورشات مختلفة لسكان هذه المنطقة وتقدم حفلات تمكنت من خلالها من اكتشاف مواهب كبيرة، مضيفاً أنها دربت سكان المنطقة على الأعمال اليدوية وفن الرسم على جدران البيوت المتهالكة لإعادة الحياة لها.

ليس هذا فقط ما فعلته السيدة البولندية - كما يقول شريف فوزي ـ بل ساعدت على تعليم الأطفال السكان في المنطقة اللغة الإنجليزية وتنظيم ورش تثقيفية للأطفال والكبار حول التعامل مع السائحين، ما كان له أثر كبير في إنعاش المنطقة وتحويلها من منطقة مقابر للأموات لمقصد سياحي يرتاده سنويا آلاف السائحين.