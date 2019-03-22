مصر: الجولان السوري أرض عربية محتلة

أكدت مصر على موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١ بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغياً وليست له أيّة شرعيّة دولية.



وشدد بيان صادر من الرئاسة المصرية على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء علي الأرض بالقوة.

وقال الكرملين، الجمعة، إنه لا يزال يأمل أن تظل دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان مجرد "دعوة" وألا تتحول لإعلان رسمي.

وأعلن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أنها "مجرد دعوة حتى الآن. دعونا نأمل أن تظل كذلك".

وأضاف أيضا إن مثل هذه الدعوات تهدد بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط على نحو خطير، وتضر جهود التوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة.

وكان ترمب كتب على تويتر، الخميس، أنه حان الوقت للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلت الجزء الأكبر منها في حرب عام 1967.