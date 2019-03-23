اتفاق مصري عراقي على استكمال الجهود لدحر الإرهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة استكمال الجهود العربية والدولية، لمحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي في القاهرة إنه لا سبيل للقضاء على الإرهاب إلا بالمواجهة الشاملة، بما في ذلك التصدي بحزم لكل من يدعم الإرهاب والتطرف بالمال أو السلاح، أو بتوفير الملاذ الآمن له أو حتى التعاطف معه.

ودعا السيسي المجتمع الدولي، لوضع آلية فعالة للتعامل مع ظاهرة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاع وانتشارهم في باقي دول المنطقة، باعتبارها إحدى توابع ظاهرة الإرهاب، التي باتت تؤرقنا جميعاً بعد النجاح في دحر تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر أن زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر تُعد مناسبة طيبة، لنحتفل بما حققه العراق حتى الآن بسواعد أبنائه من مختلف فئاته وأطيافه من إنجازات في سبيل تحقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وتحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم داعش.

وأكد السيسي أنه اتفق مع عبد المهدي، على أهمية تنسيق المواقف حيال الشأن الإقليمي الراهن، ومختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة، لاسيما مع قرب انعقاد القمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الجاري.

وأعرب السيسي خلال المباحثات عن التقدير لاختيار رئيس الوزراء العراقي أن تكون مصر أولى زياراته الخارجية، مؤكداً بالمقابل دعم مصر للحكومة العراقية الجديدة والأهمية التي توليها لعلاقاتها مع العراق، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.