اتفاق مصري أردني على دعم الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد السيسي والعاهل الأردني خلال مباحثاتهما اليوم في القاهرة، أهمية دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف تجاه مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية، كما تم التأكيد على أهمية توسيع التعاون المشترك، ومواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا وبما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

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وشدد الزعيمان العربيان على "ضرورة تكثيف الجهود لدعم الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية".

وطالب السيسي والعاهل الأردني بضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والانتهاكات ضد المسجد الأقصى.

وحول الأزمة السورية، اتفق الزعيمان على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا. كما تم بحث مساعي التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.