عبد المهدي لشيخ الأزهر: العراق هزم داعش بوحدته الوطنية

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي أن العراق يسير على الطريق الصحيح رغم كل الصعوبات التي تواجهه، واستطاع بوحدة شعبه دحر عصابة داعش الإرهابية، وكان للمرجعية الدينية الدور الكبير في الوحدة الوطنية وحفظ السلم الأهلي.

جاء ذلك خلال لقائه فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مشيداً بروح الاعتدال والوسطية لعلماء الدين الأفاضل من مختلف الطوائف، وأكد سيادته أن الحكومة العراقية تعمل على تعزيز الوحدة بين أبناء الشعب العراقي وإقامة علاقات مع جميع الدول العربية ودول الجوار ومحاربة الفقر والجهل والتخلف وتحقيق النهوض الاقتصادي والإعمار الذي يتطلع إليه جميع العراقيين.

وأعرب الشيخ أحمد الطيب عن رغبته بزيارة العراق ومدينة النجف الأشرف، وعن سروره للتطور الذي يشهده العراق ووحدة شعبه وانتصاره على الإرهاب، مؤكداً أن الروابط القوية تستدعي توحيد دولنا وشعوبنا وتجاوز كل الخلافات وإحراز تقدم لصالح الشعوب المسلمة والبشرية جمعاء.