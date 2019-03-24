وزير الخارجية المصري إلى واشنطن لمباحثات مع بومبيو

يتوجّه سامح شكري، وزير الخارجية المصري، الاثنين، إلى العاصمة الأميريكية واشنطن، لإجراء مشاورات مقررة مع نظيره الأميركي، مايك بومبيو.

وستتناول المباحثات مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، مع العمل على تعزيز نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي الأخيرة إلى القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية محل اهتمام البلدين.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية المصري خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع قيادات الإدارة الأميركية، وأعضاء الكونغرس، والدوائر الأميركية المختلفة.