تعاون مصري صيني لمواجهة الإرهاب ودعم طريق الحرير 

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفريق أول وي فنج هه، وزير الدفاع الصيني، حيث تم بحث التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء تطرق إلى التعاون الثنائي بين الجانبين على الصعيد الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة في ضوء ما يتوفر لدي الجانبين من خبرات، يمكن تعظيم استغلالها لتطوير قدراتهما في تلك المجالات.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أوضح الرئيس المصري دعم بلاده لمبادرة الصين "الحزام والطريق" لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد السيسي أن المبادرة الصينية تتكامل مع جهود مصر التنموية وجذب الاستثمار، والمشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في أنحاء مصر وفي مقدمتها محور تنمية قناة السويس المتضمن إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية، وموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط.