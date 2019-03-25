مصر.. إحالة 16 متهماً بالانتماء لجبهة النصرة للمحاكمة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الاثنين، 16 متهماً في قضية جبهة النصرة إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم بتنظيم جماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر.

ووجهت النيابة لـ 11 متهماً محبوساً و5 هاربين، تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.

وكانت التحقيقات قد توصلت إلى أن متهمين اثنين بالقضية التحقا بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد هي "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، التي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، وشاركا في أعمال عدائية غير موجهة إلى مصر.