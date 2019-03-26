كشف ملابسات العثور على جثة الأديبة المصرية المكبلة 

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض، مساء الاثنين، القبض على متهم بقتل الأديبة المصرية نفيسة قنديل، أرملة الشاعر الشهير الراحل محمد عفيفي مطر.

وعثر على جثة الأديبة مكبلة اليدين وغارقة في دمائها، بمنزلها بقرية رملة الأنجب، بمحافظة المنوفية، قبل أيام.

وقال المتهم، ويعمل نجاراً وله قرابة بالأسرة، إنه كان يمر بضائقة مالية، وقرر سرقة منزل الأديبة الراحلة لعلمه أنها تقيم بمفردها بعد وفاة زوجها، مضيفاً أنه استغل خبرته كنجار، في فتح باب المنزل لسرقته.

موضوع يهمك عثر أهالي قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، شمال مصر على الأديبة نفيسة قنديل مقتولة ومكبلة ومقيدة... تفاصيل العثور على جثة الأديبة المصرية المكبلة مصر

وأضاف أنه وخلال قيامه بالسرقة، استيقظت الأديبة الراحلة، فباغتها بضربها بآلة حادة على رأسها خشية افتضاح أمره، لتلقى مصرعها على الفور، مشيراً إلى أنه قام بعد تأكده من وفاة الأديبة بوضع الجثة على مقعد كانت تعتاد الجلوس عليه في صالة المنزل.

وقال المتهم، البالغ من العمر 34 عاماً، إنه سرق من المنزل 4 آلاف جنيه، وفر هارباً.



وكان جيران للأديبة القتيلة قالوا إنهم سمعوا صرخات استغاثة صادرة من منزل الراحلة، وفور وصولهم للمنزل فوجئوا بالأدبية جالسة على مقعدها جثة هامدة، وملابسها ملطخة بالدماء، وبها إصابات على رأسها، ويداها مقيدتان، وتبين فيما بعد أن القاتل اعتدى عليها بآلة حادة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.