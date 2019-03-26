مصر.. إدراج 3 مذيعين هاربين لتركيا في قوائم الإرهاب

أيدت محكمة النقض المصرية أعلى هيئة قضائية في مصر، إدراج 3 مذيعين مصريين هاربين لتركيا وقيادات إخوانية في قوائم الإرهاب، وهو حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

وقضت المحكمة، اليوم الثلاثاء، برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة بـ"طلائع حسم" الإرهابية، وتأييد إدراج 145 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية.

ويأتي القرار على خلفية الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 145 متهمًا على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي.

وشمل القرار عددا من قيادات جماعة الإخوان الفارين لتركيا، وهم ياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى، إضافة لـ 3 مذيعين مصريين هاربين لتركيا وموالين للجماعة هم: معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية عن اتفاق قيادات جماعة الإخوان الهاربين لتركيا على وضع مخطط لإعادة تنظيم صفوف عناصر الجناح السري المسلح وتدريبهم على فنون القتال والدفع بهم تحت مسمى طلائع حسم لشن عمليات إرهابية في مصر واستهداف شخصيات عامة.

ووفقا للقرار الصادر من محكمة النقض فإنه سيرتب عليه تجميد الأموال المملوكة لهؤلاء الأشخاص وإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

يأتي ذلك بعد حكم آخر أصدرته الدائرة 21 إرهاب، بحبس معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية 3 سنوات في القضية رقم 9609 لسنة 2016، لاتهامه بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة، وترويج الشائعات من خلال برنامجه "مع معتز" المذاع من خارج مصر.

وقضت نفس المحكمة بحبس المذيع محمد ناصر في قناة الشرق التي تبث من تركيا، 3 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام.