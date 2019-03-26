مصر تكرم طفلها الذي أنقذ 51 إيطاليا من الحرق

كرمت مصر الطفل رامي شحاتة الذي أنقذ 51 طفلا إيطاليا من الموت حرقا على يد سائق حافلتهم المدرسية في ميلانو.

وكرم السفير هشام بدر سفير مصر في روما الطفل رامي شحاتة (13 عاما) حيث ساهم في إنقاذ حياة 51 طالبا إيطاليا في ميلانو 20 مارس الجاري، بعد أن تم اختطاف حافلة مدرسية من قبل سائقها السنغالي الجنسية، وقام باحتجازهم كرهائن، ثم سعى لإحراق الحافلة بهم تنديداً بسياسة إيطاليا والاتحاد الأوروبي ضد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين.

وخلال الحفل الذي أقيم في مقر السفارة روى الطفل المصري ما حدث أثناء عملية الاختطاف، وقيامه بحث زملائه على إلهاء السائق حتى يتمكن من تحقيق اتصال مباشر بالخط الساخن للشرطة الإيطالية من خلال هاتفه المحمول، حيث نجح في إخفائه عن أعين الخاطف، ثم استطاع تهدئة السائق لحين وصول قوات مكافحة الإرهاب الإيطالية التي نجحت في تحرير الأطفال الرهائن.

وأكد السفير في كلمته أن ما فعله البطل المصري يعد تجسيداً للخلق والمثل العليا المصرية والشجاعة التي يتسم بها المصريون، مضيفا أن روح البطولة والتضحية التي تحلى بها رامي شحاتة أثناء تعرضه للخطر تعد نموذجاً حياً لمبدأ الإيثار الفطري لدى المصريين.

من جانبهم عبر ممثلو الجالية المصرية في إيطاليا عن فخرهم الشديد بالطفل رامي، وحرصوا على تقديم عدة جوائز له ولوالده، أبرزها رحلة عمرة مقدمة من مالك إحدى الشركات السياحية.