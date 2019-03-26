اكتشاف ميناء عمره 3 آلاف عام جنوبي مصر

أعلنت مصر أن علماء الآثار عثروا على ميناء عمره ثلاثة آلاف عام، حيث كانت الأحجار تنقل لاستخدامها في بناء المعابد والمسلات.

وأوضحت وزارة الآثار المصرية، الثلاثاء، أن الميناء يقع قرب موقع جبل السلسلة الأثري في صعيد مصر، قرب مدينة أسوان جنوب البلاد. وقالت إن الميناء يرجع للأسرة الثامنة عشرة، التي حكمت من 1543 إلى 1292 قبل الميلاد.

وصرح عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن الأحجار المحفورة في جبل السلسلة كانت تستخدم في بناء المعابد المصرية القديمة في الكرنك وكوم امبو.

وتعلن مصر عن سلسلة من الاكتشافات الأثرية مؤخرا على أمل أن تنعش السياحة التي عانت من انتكاسة كبيرة خلال الاضطرابات التي أعقبت ثورة يناير 2011.