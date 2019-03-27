بعد انقطاع 100 عام.. عودة رحلات النيل بين مصر والسودان

بعد انقطاع دام 100 عام كاملة عادت من جديد الرحلات السياحية النهرية بين مصر والسودان.

وبدأت هذه الأيام الرحلات السياحية النهرية بين البلدين من خلال هيئة وادي النيل للملاحة النهرية التي تتولى تنظيم الرحلات السياحية النهرية بين دولتي وادي النيل.

ويقول اللواء مصطفى عامر نائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لـ"العربية.نت"، إن هذه الرحلة تعتبر الأولى من نوعها بين مصر والسودان بعد توقف دام أكثر من قرن كامل، مؤكدا أنها جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، وبدعم من وزارتي النقل في كلا البلدين.

وأوضح أن أولى الرحلات السياحية انطلقت بالفعل على متن باخرة مُكونة من أربعة طوابق، أقلعت من ميناء السد العالي في أسوان وستصل إلى ميناء حلفا بالسودان، وتمر على العديد من المزارات السياحية التي تقع على خط النيل بين مصر والسودان.

وأشار عامر إلى أن الرحلة تستغرق 10 أيام سيرا في النيل، وخلال مدة الإبحار يتم زيارة العديد من المزارات السياحية على المجرى الملاحي النهري، مثل بحيرة ناصر، ومدينة أبو سمبل السياحية، وصولاً إلى وادي حلفا والخرطوم بالسودان، مضيفا أن زمن الرحلة يمكن أن يزيد إذا تقرر زيارة مزارات سياحية أخرى.

وقال إن الرحلة تمتاز بالتأمين الكامل ملاحيا وجويا وخلال أول رحلة كان المشاركون من جنسيات مختلفة، مؤكدا أن البواخر التي تقوم بهذه الرحلات صديقة للبيئة وتعتمد على طاقة الرياح.

وأشار اللواء مصطفى عامر إلى أن الرحلات النيلية بين البلدين ستكون مستمرة طوال العام، للعمل على تنشيط السياحة وتعريف السائحين بالمناطق الأثرية والمزارات التاريخية في مصر السودان.