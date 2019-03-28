الأمن اعتقله.. عاطل مصري أجرى جراحات ناجحة

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على عاطل عمل كطبيب لمدة عامين دون أن يثير الشكوك.

المثير في الأمر أن العاطل أجرى عمليات جراحية ناجحة، وقام بالكشف على مرضى دون أن يلفت انتباه أحد في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، ولم تثار حوله أي شكوك.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، الخميس، إن معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية كشفت قيام أحد الأشخاص، يبلغ من العمر 40 عاماً، وحاصل على ثانوية عامة، وسبق اتهامه في 3 قضايا احتيال ومحكوم عليه بالحبس سنة، بانتحال صفة طبيب بشري ومدرس مساعد بكلية الطب، حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على العديد من المرضى بمدينة المحلة.

وذكرت الوزارة أن المتهم حصل على مقابل مادي نظير توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وأجرى عمليات جراحية لهم في بعض المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة، وزاول مهنة الطب من خلال عيادتين خاصتين به في المدينة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية - وفق بيان الداخلية - من الحصول على المستندات الدالة على ذلك مثل روشتات العلاج وتذاكر الدخول إلى المستشفيات وصور لافتة العيادة الخاصة، وجميعها باسم المتهم كطبيب معالج.

وأفادت أنه عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة المحلة، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات والتحقيقات، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.