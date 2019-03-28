بجولة مفاجئة.. وزير الشباب المصري يكرر تجربة عادل إمام

تفاجأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب في مصر، خلال جولة مفاجئة في أسوان جنوب البلاد بمركز للشباب وهو مغلق خلال أوقات العمل الرسمية.

وقرر الوزير حل مجلس إدارة المركز واستبعاد مديره والتحقيق مع كافة العاملين.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أنه في إطار متابعة نتائج الزيارة التفقدية المفاجئة التي قام بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب لمركز شباب حي ناصر بأسوان، تبين له إغلاق المركز في أوقات العمل الرسمية، وعدم تواجد أي موظف.

وأضافت أن وزارة الشباب والرياضة وجهت خطاباً رسمياً إلى مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية تجاه المركز، بناءً على توجيهات الوزير.

وقرر الوزير حل مجلس إدارة مركز الشباب، وتشكيل مجلس إدارة مؤقت على وجه السرعة، وتحويل مدير الإدارة الفرعية التابع لها المركز للتحقيق واستبعاده دون إسناد أي عمل وظيفي له داخل مراكز الشباب بأسوان.

وتضمنت القرارات استبعاد مدير المركز وإحالته للتحقيق فوراً، وتحويل جميع العاملين بالمركز إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم، ونقلهم إلى الإدارة الفرعية التابع لها المركز وتعيين بدلا منهم من قبل المديرية.

هذا الموقف كان قد تناوله الفنان الكوميدي عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية، الذي أنتج في العام 2003، حيث تفقد عقب تعيينه وزيرا للشباب أحد مراكز الشباب فوجده مغلقا، وعقب فتح الباب اكتشف قيام مسؤولي المركز بتحويله لصالة أفراح، ومزرعة لتربية الخراف والماعز، ومطعم.