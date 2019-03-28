فيديو .. مصري ضرب إمام مسجد في صلاة الجمعة لهذا السبب

أمرت نيابة المنتزه في الإسكندرية شمال مصر مساء الأربعاء، بإيداع مهندس كمبيوتر بمستشفى الأمراض النفسية، لبيان سلامة قواه العقلية، وذلك لاعتدائه على إمام مسجد فيصل بمنطقة سيدي بشر خلال إلقائه خطبة الجمعة الماضية.

وكان قسم شرطة أول المنتزه، قد تلقى بلاغاً من مديرية الأوقاف بالإسكندرية يفيد باعتداء شاب على حاتم الحلاج، إمام وخطيب مسجد فيصل بمنطقة سيدي بشر، أثناء قيامه بإلقاء خطبة الجمعة.

وتبين أن خطيب المسجد كان يلقي الخطبة عن المخدرات وأثرها على الشباب ومخاطر الإدمان على سلوكياتهم.

واعتقد شاب بين المصلين أن الخطيب كان يقصده، فتوجه نحوه مخترقاً صفوف المصلين وصعد للمنبر واعتدى عليه بالضرب وسط دهشة الجميع.

وكشف فيديو لكاميرا مراقبة بالمسجد قيام المصلين بالسيطرة على الشاب وإبعاده عن المنبر، ثم أخرجوه من المسجد ليستكمل الإمام خطبة الجمعة مرة أخرى.

وتبين أن الشاب يدعى "تامر.م" 32 عاما، مهندس كمبيوتر، واعتقد أن الخطيب يقصده بكلامه عن المخدرات فتوجه له واعتدى عليه بالضرب.



من جانبها قررت النيابة إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والكشف على قواه العقلية، مع إجراء تحليل مخدرات للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.