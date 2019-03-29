أميركا: ترمب والسيسي سيبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقوم بزيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل القادم، تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.

وكان البيت الأبيض قد أعلن اليوم الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في التاسع من أبريل/نيسان لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والأولويات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين سيبحثان "البناء على تعاوننا القوي في المجالات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب" بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي و "الدور طويل الأمد الذي تضطلع به مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي".