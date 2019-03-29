الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح بعد إتمام مدة عقوبته

أعلنت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أن وزارة الداخلية أنهت إجراءات الإفراج عنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بعد قضائه مدة السجن المحكوم عليه بها في قضية أحداث مجلس الشورى.

وأكد خالد علي محامي الناشط السياسي إتمام إجراءات إخلاء سبيله وإطلاق سراحه.

وتبين أن علاء غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى سواء في طور التحقيق أو المحاكمة، علماً بأن أسرته قد سبق وأن سددت الغرامة المحكوم بها عليه في قضية إهانة القضاء والتي تبلغ 30 ألف جنيه.

ويوصف علاء أيضا بأنه أحد أبرز رموز ثورة يناير 2011، وعلى الرغم من عدم وجوده في مصر لحظة اندلاع المظاهرات في يناير/كانون الثاني إلا أنه شارك في الاحتجاجات التالية حتى الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.